بدء تسليم 240 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة اليوم

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ اليوم وحتى الأحد 11/10/2020، تسليم 240 وحدة سكنية (10 عمارات) بالمرحلة الأولى (كود 123) + المتبقى من الدورين الأرضي والأخير من المرحلتين الأولى والثانية (كود 423) بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس الـ70عمارة بمدينة القاهرة الجديدة.

من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنّه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (53 – 57 - 58)، يوم الأحد 20/9/2020، ووحدات العمارات أرقام (54 – 55 – 56)، يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارتين (65 - 66)، يوم الأحد 4/10/2020، ووحدات العمارتين (59 - 60)، يوم الأحد 11/10/2020.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنّه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.