افتتاح دار إقامة جامعة أسيوط بالقاهرة بعد تطويرها

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرصه على مواصلة تطوير كافة قطاعات الجامعة الخدمية، والعمل على تطويرها، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من إمكانياتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه لدار إقامة جامعة أسيوط بشارع القصر العيني، حيث أشار إلى أهمية الدار لخدمة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتوفير مكان لائق ومريح للإقامة خلال فترة تواجدهم بالقاهرة، سواء لمهمة عمل أو لأسباب شخصية.

وأضافت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة، أن دار الإقامة بشارع القصر العيني مكونة من 5 طوابق، بطاقة استيعابية تبلغ 30 غرفة، شهدت جميعها عملية إحلال وتجديد واسعة النطاق بدعم كامل من إدارة الجامعة.