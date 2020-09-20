"عربية النواب": فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان الأممية انتصار لدبلوماسيتها

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالتهنئة للدبلوماسية المصرية على النجاحات الكبيرة التى تحققها في المحافل الدولية، مؤكدًا أنه بعد مرور أقل من أسبوع على فوز المرشح المصري لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم انتخاب المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم في عضوية لجنة حقوق الإنسان، والمُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، وذلك في الانتخابات التي أجريت بنيويورك.

وقال "أباظة"، في بيان أصدره اليوم، إن هذا الفوز الجديد دليل قاطع على أن الدبلوماسية المصرية التي يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وكانت المرشحة المصرية ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل 15 مرشحًا مثلوا دولاً وأقاليمًا مختلفة، في ظل سباق انتخابي وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التي حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذي استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.

وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشحة المصرية وسط عملية تنافسية بهذا الاحتدام، يُبرهن مجددًا على احترام المجتمع الدولي لمصر ومكانتها، فضلاً عن تقدير الإمكانيات المتميزة لكوادرها القادرة على الإسهام الإيجابي في مجال تعزيز وصون حقوق الإنسان على المستوى الدولي، خاصًة وأنه يأتي عقب بضعة أيام فقط من تصدر المرشح المصري لقائمة الفائزين بعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.