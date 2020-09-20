قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 6 ساعات مساء الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، اليوم، عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ لمده 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء، وحتى الساعة 5 فجر اليوم التالي الأربعاء.

وقال رئيس شركة مياه القليوبية، المهندس مصطفى مجاهد، في بيان أصدرته الشركة اليوم الأحد، إن انقطاع المياه نظرا لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية، بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أكدت توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.