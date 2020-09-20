فيديو.. أول اختبار قيادة لمرسيدس S-CLASS الجديدة 2021

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية أول اختبار قيادة للسيارة الفارهة s-class الجديدة من الشركة.

وجرى الكشف عن السيارة "S-Class" الجديدة، الأسبوع الماضي، بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية، ومعدلات الاستهلاك قوة الأداء، حيث يتميز الموديل الجديد بالراحة في المساحة الداخلية والتصميم الانسيابي العصري.

واستعرضت الشركة أهم وسائل مساعدة السائق التي جرى تطويرها في السيارة

وتعد الفئة "S-Class"، هي فئة السيارات الفخمة التي تنتجها شركة مرسيدس ولها العديد من الطرزات التي حققت مبيعات كبيرة حول العالم.

تعمل السيارة بنظام الدفع الهجين، وتعتمد على محرك بنزين وديزل يعطي قوة قدرها 210 كيلووات/286 حصانا و320 كيلووات/435 حصانا.

وتستهل السيارة من الوقود متوسط 6.6 لتر لقطع مسافة 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.

وتعتمد السيارة الجديدة على نظام الملتيميديا MBUX، وشاشة Head-up ضخمة، ومساعد تنبؤي يتعرف عن طريق اتجاه رؤية قائد السيارة وحركته على المرآة، التي يرغب في ضبطها وتنشيط المفتاح المعني.