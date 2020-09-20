سمير راغب: حماس تستخدم المقاومة للحصول على منفعة وعمليات غسيل أموال

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية، إن حركة حماس أصبحت تستخدم المقاومة في منفعتها ومغانهما الشخصية، حيث تستفيد من تلقي التبرعات والمعونات، وتنفذ عمليات غسيل أموال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية شاشة "اكسترا نيوز": "هم لا يهتمون بحل الدولتين، وتقاوم إقامة الدولة وفكرة أن يكون هناك نضج في تجربة قطاع غزة وأن يكون قادرًا على تقديم نموذجًا واستكمال الاستحقاقات الدولة".

وتابع، أن حماس قتلت واعتقلت وعذبت خصومها على غرار ما فعلته في حركة فتح، بالإضافة إلى المدنيين والمعارضين، ما تسبب في قول العالم إن فلسطين فشلت في أن تصبح دولة.

وأردف أن حركة حماس ذراع لجماعة الإخوان الإرهابية، وترفع شعارات دينية وأممية وتطرح نفسها كل، مشددًا على أنها أساس المشكلة وجزء منها: "لم يمارس أعضاء حماس السياسة، وفجأة تولوا الحكم وبالتالي كان همهم هو جمع الدولارات ويتعاملون ببرجماتية تصل إلى الانتهازية.