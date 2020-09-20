التعليم العالي تنفي إرسال نتائج القبول بالجامعات الأهلية للطلاب

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد عن إرسال نتائج القبول للطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة "الجلالة والملك سلمان والعلمين"، مضيفة: "ورد إلينا العديد من الاستفسارات بخصوص تلقي الطلاب رسائل إلكترونية تفيد قبولهم بالجامعات، ونؤكد أن نتائج اختبارات القبول لم تظهر بعد ولم يتم إرسال أي بريد إلكتروني إلى أي طالب يفيد بقبولهم".

وحذرت الوزارة، في بيان لها، كل من يقوم بتضليل الطلاب على غير الحقيقة حيث إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده، مؤكدة على أنه سيتم الإعلان عن ظهور نتائج القبول بمجرد الانتهاء من فحص جميع مستندات الطلاب المتقدمين.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل إعلان نتائج اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة الثلاثة "الجلالة والملك سلمان والعلمين"، لفترة لن تزيد على 72 ساعة، لحين مراجعة المستندات المرفوعة من قبل الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق ببرامج وكليات الجامعات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ التأجيل جاء بسبب الإقبال بأعداد كبيرة على البرامج والكليات من قبل مختلف الشهادات (ثانوية عامة، شهادات دولية، شهادات عربية)، ووجود الكثير من المستندات المرفوعة على الملف الشخصي للطلاب المتقدمين للجامعات بشكل غير دقيق وواضح، حرصا من الجامعة على عدم تأثير قيام بعض أبنائنا الطلاب برفع مستندات غير مدققة داخل ملفهم الشخصي على فرص قبولهم في الجامعات الأهلية الجديدة.