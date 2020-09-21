رئيس أسقفية الإسكندرية: المصريون واعون للمؤامرات ويرفضون دعاوى الفوضى

قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، إنّ الشعب المصري واعٍ بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن بغرض ضرب استقراره وإيقاف عجلة التنمية والإنجازات التي تشهدها بلادنا.

وأكد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في بيان له، اليوم، أنّ المصريين رفضوا الاستجابة لدعاوى الفوضى التي أطلقها أعداء الوطن لزعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن القومي والسلم الأهلي.

وأضاف رئيس الأساقفة: "سيسجل التاريخ تلك الفترة بما فيها من جهود تنموية ضخمة يحاول أعداء الوطن تعطيلها من أجل تحقيق مخططات وأغراض خبيثة، وأصلى أن ينعم الله على مصر بدوام نعمة الأمن والاستقرار، حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".

يذكر أنّ إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

وفي العام 1974، تم تنصيب أول مطران مصري للكنيسة الأسقفية بمصر وهو المطران "إسحق مسعد"، وخلفه المطران "غايس عبدالملك" عام 1984، ثم المطران الدكتور"منير حنا أنيس" منذ عام 2000 وحتى الآن.