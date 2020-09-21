الإعلان عن ملامح النظام الجديد لدعم الصادرات الشهر المقبل

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن هناك نظام جديد لدعم الصادرات يتم بلورته من المنتظر الاعلان عن ملامحه الشهر القادم، وذلك بعد التوافق مابين كافه المجالس التصديرية عليه.

وأكد في بيان اليوم أن النظام الذى سيعرض على وزيرة الصناعة والتجارة لرفعه لرئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية وجود آليات تنفيذ سريعة، وألا تزيد فترة رد المساندة عن 6 اشهر كحد أقصى.

وكشف أنه من المقرر صرف نحو ٢٠% من المتأخرات خلال الشهر القادم ليصل إجمالي مايتم صرفه من المتأخرات نحو ٥٠% من إجمالي المتأخرات وبالتوازي مع هذا سيتم صرف المستحقات الجديدة خلال ٦ أشهربحد اقصى، وفقا لقوله.

كما كشف أبو المكارم عن مذكرة يتم إعدادها حاليا لرفعها لوزيرة الصناعة والتجارة التجارة تطالب بسريان برنامج مساندة الشحن الى افريقيا ليشمل جميع الأسواق، مؤكدا أن صرف مساندة الشحن على جميع الأسواق سيدعم من زيادة الصادرات فى ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية والتجارية التى تواجه مصر والعالم بسبب جائحة كورونا والتى أدت إلى ارتباك حركة الانتاج فى جميع المصانع وتراجع وانكماش الطلب سواء فى السوق المحلى أو الخارجى وصعوبة تصريف ووصول الصادرات المصرية إلى معظم الاسواق.

وكان المجلس أعلن اليوم على لسان "أبو المكارم" أن القطاع نجح في تصدير المنتجات المصرية لأسواق دول جديدة لأول مرة رغم ظروف جائحه كورونا مثل اسبانيا والأرجنتين، وتوقع ألا تقل صادرات القطاع بنهاية العام الجارى عن 5 مليارات دولار.

وأكد أن القطاع يشهد نموا فى العملية التصنيعية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاته مشيرا الى ان صادرات القطاع تمثل نحو 19% من اجمالى الصادرات المصرية فى حين أن اجمالى وارداته لاتزيد عن 15% من اجمالى الواردات المصرية، لافتا إلي أن إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من "يناير- يوليو" من العام الحالي بلغ نحو 2.875مليار دولار مقابل 3.372 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 15%.