طرق الاستعلام عن أرصدة المتوفى بالبنوك   

أتاح البنك المركزي المصري، خدمة الاستعلام الفوري في البنوك العاملة بمصر عن حسابات المتوفين، حيث يرغب الورثة عند وفاة شخص في الاستعلام عما إذا كان له أرصدة في البنوك أم لا.

وترصد "الوطن" المستندات المطلوبة، وطريقة الاستعلام عن أرصدة المتوفى بالبنوك، وفقًا لحديث المحامي أحمد الخولي، المتخصص في الأحوال الشخصية، في عدة نقاط، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ـ يمكن للعميل الاستعلام عن حسابات المتوفين، عبر البنك المركزي المصري.

ـ يتم الرد على العميل في نفس وقت تقديم الطلب، بدلًا من الانتظار لأشهر.

ـ طلب الاستعلام يتم تقديمه عن طريق أحد الورثة الشرعيين، أو بموجب توكيل من أحدهم بالكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك.

المستندات المطلوبة:

ـ تقديم صورة إعلام الوراثة، أو صورة من توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك.

ـ صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفى، أو صورة شهادة الوفاة "مميكنة".

- صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري، خاص بمقدم الطلب.

جدير بالذكر أن البنك المركزي، سبق وأن أشار في بيان له أن الخدمة تأتي في إطار جهوده للتيسير على المواطنين، وميكنة وتبسيط الإجراءات، لضمان تقديم الخدمات العامة في أسرع وقت وبأقل مجهود.