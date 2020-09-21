إيرادات مسرحية "أليس في بلاد العجائب" تتجاوز 3 ملايين جنيه

نجحت مسرحية "أليس في بلاد العجائب" في كسر حاجز الإيرادات، لتتخطى 3 ملايين جنيه، خلال عرضها على مسارح وزارة الثقافة.

وحظيت المسرحية التي استمرت في العرض لمدة 3 سنوات على مسرح البالون بإعجاب الجمهور، وتصدرت في الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال عرضها في الإسكندرية حيث لاقت استحسان الجمهور، والذي طالب صناع العمل بتقديم المزيد من هذه الأعمال التي تحمل الثقافة والترفيه معاً.

وقال ضياء شفيق، بطل المسرحية، في بيان، إنه سعيد بالنجاح الكبير وثقة الجمهور، موضحًا أن العرض بدأ على مسرح البالون منذ ثلاث سنوات ولم يتوقف حتى اليوم، وخلال الأشهر الماضية عُرضت المسرحية في الاسكندرية لمدة 45 يومًا.

وأوضح "شفيق" أنه حصل على جائزة أفضل ممثل أول من المهرجان القومي للمسرح عن دوره في المسرحية.

"أليس فى بلاد العجائب"، عرض مسرحى شامل "فاتنازيا"، اعتمد المخرج في تقديمها على عالم ديزنى الذى يحبه الأطفال والكبار وهو مدخل له جاذبيته، وتتعرض المسرحية لقيم مثل حب الوطن، والشجاعة، والمسؤولية، واتخاذ القرار، والحب بمختلف أنواعه، وكل ذلك بشكل موسيقى من خلال 13 أغنية للاستعراض كتبها الشاعر عادل سلامة.

"أليس في بلاد العجائب" بطولة مروة عبدالمنعم، وضياء شفيق، وبسمة ماهر، وهبة محمد، وأشعار عادل سلامة، وألحان جون خليل، وموسيقي مارك إسكندر، وتصميم استعراضات ضياء شفيق، وإنتاج فرقة تحت 18، برئاسة الفنان وليد طه، ومخرج منفذ إيهاب علوان، تأليف وإخراج محسن رزق.

ويُقدم العرض مع التزام إدارة المسرح باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لدور العرض.