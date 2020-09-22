تبدأ من 20 ألف جنيه.. أسعار إقامة الحفلات في المواقع والمناطق الأثرية

تتيح وزارة الآثار استضافة الحفلات والفعاليات الثقافية والاجتماعية للأفراد والشركات والمؤسسات في عدد من المناطق الأثرية والمتاحف، مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة الحفلات والفعاليات التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.

وتستعرض "الوطن" ضوابط إقامة الحفلات بالمواقع والمناطق الأثرية وأسعار كل موقع على حدة على النحو التالي:

شروط وضوابط الاستضافة

- الالتزام بالحفاظ على الآثار وعدم العبث بها أو استخدام شموع أو ألعاب نارية.

- الالتزام بشروط وضوابط المواقع الأثرية وعدم استخدام المناطق الأثرية في أي نشاط عقائدي أو سياسي أو أي نشاط مخالف لما ورد في الاتفاق.

- الالتزام بدفع 10% من المبلغ الإجمالي لحجز يوم الحفل كرسوم إدارية، لا تسترد في حالة الإلغاء من قبل العميل (خلال 48 ساعة قبل موعد الحفل)، أما في حالة عدم إقامة الحفل لأسباب من قِبل الوزارة ترد الرسوم أو يحدد موعد جديد لإقامة الحفل.

- الالتزام بعدم التنازل للغير، وفي هذه الحالة تعتبر الموافقة لاغية وتخصم 10% من الرسوم المدفوعة كرسوم إدارية.

- يحق لوزارة الآثار دخول الوفود الرسمية أو الزوار دون الرجوع لمقدم الطلب.

- وزارة الآثار لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة/الجهة الطالبة في حالة الإخلال بهذه الضوابط مع مراعاة عدم التعامل معها نهائيًا مستقبلًا.

- رسوم التجهيز في غير مواعيد العمل الرسمية (فتح منطقة 10 آلاف جنيه)، فيما عدا اليوم السابق والتالي للفعالية، ورسوم شرطة السياحة والآثار من اختصاص وزارة الداخلية.

أولًا: المواقع الأثرية والمتاحف

قصر البارون

تقع في طريق العروبة بمصر الجديدة، ويمكنك الاستمتاع بإقامة احتفالية في أرقى القصور التاريخية حيث تجمع بين الجو الشرقي الساحر والطراز الهندي.

وتبلغ رسوم إقامة الفعاليات العامة نحو 20 ألف جنيه لكل 100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فردا.

قصر الأمير محمد علي

يقع بحي المنيل بجزيرة الروضة، إذ يمكنك إقامة حفل في جو أسطوري بالقاعة الذهبية أو بحديقة القصر الساحرة أو قاعة العرش.

وتبلغ رسوم إقامة الفعاليات العامة نحو 30 ألف جنيه لكل 100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فرد.

قصر المانسترلي

يمكن إقامة حفل مميزة في البقعة الساحرة، حيث المشهد الواسع للنيل وروعة القصر، إذ يمكنك إقامة حفل زفافك في التراس أو قاعة الاستقبال أو قاعة البيانو.

وتبلغ رسوم إقامة الفعاليات العامة نحو 20 ألف جنيه لكل 100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فردا.

حديقة ركن فاروق في حلوان

كان هذا الركن استراحة خاصة بالملك فاروق، قبل أن يتحول إلى متحف تاريخي، وتم بنائه عام 1942، ويضم الركن مقتنيات استراحة الملك فاروق في الهرم وعدد من مقتنيات الملك الأخرى.

ويمكن استضافة الفعاليات العامة بالركن برسوم تبلغ 20 ألف جنيه لـ100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فرد.

علمًا بأنّه يضاف مبلغ التأمين ويمثل 25% من قيمة الحفل، بالإضافة لـ1500 جنيه رسوم في حالة استخدام الكهرباء بالموقع، و300 جنيه لصندوق العاملين، فضلًا عن 3000 جنيه إشراف في حالة إقامة الحفل أو التجهيز في غير مواعيد العمل الرسمية.

ثانيًا: القصور والمتاحف

المتحف المصري

يقع بميدان التحرير، وتبلغ رسوم إقامة الفعاليات العامة بالحديقة الأمامية للمتحف نحو 20 ألف جنيه لكل 100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فرد.

قلعة صلاح الدين

تقع على طريق صلاح سالم بالقرب من ميدان السيدة عائشة، وتبلغ رسوم إقامة الفعاليات العامة نحو 30 ألف جنيه لكل 100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فردا، إذ يمكن إقامة الحفل بساحة محكى القلعة أو ساحة بئر يوسف أو ساحة متحف الشرطة.

معبد الأقصر

وتبلغ رسوم إقامة الفعاليات العامة بالساحة أمام المعبد نحو 30 ألف جنيه لكل 100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فردا.

متحف المجوهرات الملكية

يقع المتحف بالإسكندرية، وتبلغ رسوم إقامة الفعاليات العامة بالحديقة الأمامية للقصر نحو 20 ألف جنيه لكل 100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فردا.

ثالثًا: مواقع أثرية أخرى

وهناك عدد من المواقع الأثرية الأخرى التي يمكن استضافة الفعاليات العامة بها بتكلفة 20 ألف جنيه لعدد 100 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن 100 فرد، يتم تطبيق نصف الرسوم المقررة لكل 50 فردا، وهي على النحو التالي:

- متحف الفن الإسلامي.

- المتحف القومي للحضارة.

- قصر الأمير طاز.

- بيت السحيمي.

- بيت زينب خاتون.

- وكالة الغوري.

- متحف جاير أندرسون.

- منطقة سقارة.

- منطقة دهشور.

- معبد الكرنك.

- معبد حتشبسوت.

- معبد هابو.

- قلعة قايتباي.

- المسرح الروماني - كوم الدكة.

- معبد فيلة.

- متحف النوبة.

- معبد أبو سمبل.

- معبد دندرة.