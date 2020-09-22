يصل سعرها لـ60 ألف جنيه.. أماكن غير تقليدية لحفلات الزفاف

بعد توقف دام لنحو 6 أشهر لقاعات الأفراح بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بقرار من مجلس الوزراء، وافق المجلس في اجتماعه المُنعقد مطلع الأسبوع الماضي باستئناف إقامة الأفراح مجددًا بالأماكن المكشوفة، والمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.

ومع التوجه لإقامة حفلات الزفاف والخطوبة مرة أخرى، يلجأ بعض المقبلين على الزواج لأماكن إقامة مناسبات مميزة تختلف عن تلك التي تقام بالفنادق والنوادي ومراكز الشباب، لذا ترصد "الوطن" أماكن غير تقليدية لإقامة حفلات الزفاف والأسعار وأعداد الحضور وفقًا لما ذكرته إيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، على النحو التالي:

وتتيح وزارة الآثار استضافة الحفلات والفعاليات الثقافية والاجتماعية للأفراد والشركات والمؤسسات في عدد من المناطق الأثرية والمتاحف، مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة الحفلات والفعاليات التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.

شروط وضوابط الاستضافة

- الالتزام بالحفاظ على الآثار وعدم العبث بها أو استخدام شموع أو ألعاب نارية.

- الالتزام بشروط وضوابط المواقع الأثرية وعدم استخدام المناطق الأثرية في أي نشاط عقائدي أو سياسي أو أي نشاط مخالف لما ورد في الاتفاق.

- الالتزام بدفع 10% من المبلغ الإجمالي لحجز يوم الحفل كرسوم إدارية، لا تسترد في حالة الإلغاء من قبل العميل (خلال 48 ساعة قبل موعد الحفل)، أما في حالة عدم إقامة الحفل لأسباب من قِبل الوزارة ترد الرسوم أو يحدد موعد جديد لإقامة الحفل.

- الالتزام بعدم التنازل للغير، وفي هذه الحالة تعتبر الموافقة لاغية وتخصم 10% من الرسوم المدفوعة كرسوم إدارية.

- يحق لوزارة الآثار دخول الوفود الرسمية أو الزوار دون الرجوع لمقدم الطلب.

- وزارة الآثار لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة/ الجهة الطالبة في حالة الإخلال بهذه الضوابط مع مراعاة عدم التعامل معها نهائيًا مستقبلًا.

- رسوم التجهيز في غير مواعيد العمل الرسمية (فتح منطقة 10 آلاف جنيه)، فيما عدا اليوم السابق والتالي للفعالية، ورسوم شرطة السياحة والآثار من اختصاص وزارة الداخلية.

قصر البارون

تقع في طريق العروبة بمصر الجديدة، ويمكنك الاستمتاع بإقامة احتفالية في أرقى القصور التاريخية حيث تجمع بين الجو الشرقي الساحر والطراز الهندي.

وتبلغ رسوم إقامة حفل الزفاف نحو 60 ألف جنيه لـ300 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن ذلك، يتم تحصيل مبلغ 30 ألف جنيه عن كل 100 فرد إضافي.

قصر الأمير محمد علي

يقع بحي المنيل بجزيرة الروضة، إذ يمكنك إقامة مناسبتك كالأمراء في جو أسطوري بالقاعة الذهبية أو بحديقة القصر الساحرة أو قاعة العرش.

وتبلغ رسوم إقامة حفل الزفاف نحو 60 ألف جنيه لـ300 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن ذلك، يتم تحصيل 30 ألف جنيه عن كل 100 فرد إضافي.

قصر المانسترلي

يمكن إقامة ليلة لا تُنسى بإقامة مناسبتك في البقعة الساحرة، حيث المشهد الواسع للنيل وروعة القصر، إذ يمكنك إقامة حفل زفافك في التراس أو قاعة الاستقبال أو قاعة البيانو.

وتبلغ رسوم إقامة حفل الزفاف نحو 50 ألف جنيه لعدد 300 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن ذلك، يتم تحصيل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل 100 فرد إضافي.

حديقة ركن فاروق في حلوان

كان هذا الركن استراحة خاصة بالملك فاروق، قبل أن يتحول إلى متحف تاريخي، وتم بنائه عام 1942، ويضم الركن مقتنيات استراحة الملك فاروق في الهرم وعدد من مقتنيات الملك الأخرى.

ويمكن استضافة حفلات زفاف في حديقة الركن برسوم تبلغ 50 ألف جنيه لـ300 فرد، وفي حالة زيادة الحضور عن ذلك، يتم تحصيل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل 100 فرد إضافي.

ويضاف مبلغ التأمين ويمثل 25% من قيمة الحفل، إضافة لـ1500 جنيه رسوم في حالة استخدام الكهرباء بالموقع، و300 جنيه لصندوق العاملين، فضلًا عن 3000 جنيه إشراف في حالة إقامة الحفل أو التجهيز في غير مواعيد العمل الرسمية.

أما فيما يخص المساجد، يُعقد القران في 3 مساجد، بسعر 10 آلاف جنيه لعدد 100 فرد وهي:

- فناء مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين على طريق صلاح سالم.

- فناء جامع ابن طولون قرب ميدان السيدة زينب.

- فناء جامع الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله.