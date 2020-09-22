تبدأ من 18 ألف جنيه.. تعرف على أسعار المطربين بحفلات الزفاف

6 أشهر قضاها المقبلون على الزواج في حيرة، بشأن تأجيل أو إلغاء حفلات زفافهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليأتي قرار مجلس الوزراء المنعقد خلال الأسبوع الماضي، ويسمح بإقامة الأفراح مرة أخرى في الأماكن المفتوحة فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك بحد أقصى 300 فرد.

وفي هذ الصدد، رصدت "الوطن" أسعار المطربين والمطربات في حفلات الزفاف، وفقًا لأحد متعهدي الحفلات على النحو التالي:

عمرو دياب

يبلغ سعر ساعة الغناء نحو مليون و200 ألف جنيه.

تامر حسني

تبلغ سعر ساعة الغناء بحفل الزفاف نحو 300 ألف جنيه.

محمد حماقي

تصل ساعة الغناء بحفل الزفاف نحو 280 ألف جنيه.

محمود العسيلي

تصل ساعة الغناء نحو 90 ألف جنيه.

حمادة هلال

يبلغ سعر ساعة الغناء نحو 50 ألف جنيه.

حكيم

يبلغ سعر ساعة الغناء 200 ألف جنيه.

عبدالباسط حمودة

سعر الساعة في الحفل يصل لـ30 ألف جنيه.

أحمد شيبة

تبلغ ساعة الغناء نحو 45 ألف جنيه.

سعد الصغير

تصل ساعة الغناء بحفل الزفاف نحو 32 ألف جنيه "متضمنًا الفرقة الخاصة به".

محمود الليثي

تتراوح سعر ساعة الغناء بين 45 إلى 50 ألف جنيه.

إسماعيل الليثي

تصل سعر ساعة الغناء بالحفل نحو 24 ألف جنيه.

هدى

يصل سعر الغناء بحفل الزفاف للمطربة هدى نحو 28 ألف جنيه للساعة الواحدة.

أمينة

فيما تصل سعر ساعة الغناء للمطربة أمينة نحو 45 ألف جنيه.

مصطفى حجاج

تبلغ ساعة الغناء بالحفل نحو 40 ألف جنيه.

دياب

كما تبلغ ساعة الغناء بالحفل للفنان دياب أيضًا نحو 40 ألف جنيه.

رضا البحراوي

تصل سعر ساعة الغناء بالحفل نحو 35 ألف جنيه.

حجازي متقال

تبلغ ساعة الغناء بالحفل نحو 25 ألف جنيه.

طارق الشيخ

وتبلغ ساعة الغناء بالحفل نحو 25 ألف جنيه أيضًا.

أوكا

تصل سعر ساعة الغناء بالحفل نحو 30 ألف جنيه.

أورتيجا

وتصل أيضًا ساعة الغناء بالحفل للمطرب أورتيجا 30 ألف جنيه.

شحتة كاريكا

تبلغ ساعة الغناء بالحفل نحو 20 ألف جنيه.

الدخلاوية

وتبلغ ساعة الغناء بالحفل نحو 18 ألف جنيه.