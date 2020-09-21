سياسي سعودي يفند فساد قطر: الدوحة باتت حقيبة مالية لإيران وتركيا

قال المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، إن محاكمات ناصر آل خلفية، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بداية لمحاربة الفساد القطري في كل المؤسسات الدولية، ومن يشاهد، ذلك نجد أننا على موعد مع محاكمات للفساد القطري في مؤسسات مختلفة من بينها مؤسسات رياضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأضاف "آل عاتي"، أن قطر استخدمت المال لتسيس الأشياء وصرفت المال في عواصم أوروبية في فرانكفورت ولندن وجنيف والآن انقلب السحر على الساحر ويتم محاكمة الفساد القطري في نفس هذه المدن، مؤكدًا أن قطر تحولت إلى أشبه ما يكون بوزير مالية للنظام الإيراني والتركي.

وأشار المحلل السياسي السعودي، إلى أن قطر لم تكتف بإفساد المؤسسات الدولية ولكنها بدأت في رشوه أشخاص أوروبيون بالإضافة إلى الفساد في المؤسسات التعليمية الأمريكية التي حققت حول ورود مليار ونص دولار إلى جامعات أمريكية منتقدا النظام القطري الذي كان أجدى أن ينفق هذه الأموال لرفاهية الشعب القطري ومساعدة دولا عربيا تعاني من الفقر.

ووجه القضاء السويسري لرجال الأعمال القطري ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، تهم لها بشأن قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لبعض المسابقات الكروية لعدة دورات من بطولتي كأس العالم وكأس القارات.