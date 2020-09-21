بعد كلمته "يا بقر يا متخلفين".. روّاد السوشيال ميديا : لو دكر انزل

أثارت تصريحات المقاول الهارب محمد علي، التي سّب فيها الشعب المصري غضبًا شديدًا بين أطياف الشعب، حيث سب الهارب المصريين عقب إصابته بصدمة نتيجة تلقين الشعب المصري له وللجماعة الإرهابية درسًا جديدًا في حب مصر بعدم الاستجابة لدعوته للعنف والتخريب ونشر الفوضى في الدولة أمس 20 سبتمبر.

وقال "علي"، خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "حزب الكنبة اللي قاعد متخلف، قاعد يتفرج علينا، انزلوا دافعوا عن بلدكم يا بقر يا متخلفين".

وتجاهل الشعب المصري جماعة الإخوان الإرهابية، ودعواتها التحريضية والمشبوهة لتخريب البلد وإثارة الفوضى، فما حدث أمس من تجاهل المصريين لدعوات الإخوان والممثل الفاشل للتظاهر وإثارة الفوضى يعكس وعي المواطنين بمصالح الوطن وأولوياته خلال المرحلة الحاسمة التي نعيشها، والأزمات التي يمر بها العالم أجمع.

وقال أحد المعلقين على الفيديو: " انت بتزعق فينا كده ليه شغالين عند اهاليكم احنا، متنزل انت لو انت دكر"، فيما قال آخر: "متشغلوش بالكم بالخامورجي ده، طب ما تيجي انت تنزلنا، انت قاعد برا البلد و بتتكلم، لما انت بتحب البلد اوي كدا ايه الي طلعك منها".

وأضاف آخر: "طب وإنت هربان ليه يالا ما تنزل انت وتدافع عنها عيل ملكش لازمة، يا سيدي احنا مش معانا اللي معاك ولا نملك اللي انت بتملكه من مال انت اقل حاجه حصلت لك في اختلاف هربت بفلوسك، احنا حامدين ربنا وشاكرين سيبنا في حالنا خلي كل واحد ممشي الدنيا حسب تساهيل ربنا متعقدش الناس سيب الناس في حالهم".

وتابع: " البلد دي لسه بخير طول ما فيها رجالة فعلا مش نسوان ، طب ماتيجي تنزل انت عاوز تنزل الشباب وتضيع مستقبلهم علشان خاطر سعتك تقبض حلو صح حسبي الله ونعم الوكيل فيك حرام فيك اسم محمد دي كان المفروض اسمك شيطان"