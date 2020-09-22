أسعار بدلة الزفاف ومستلزماتها.. تبدأ من 450 جنيها

تجهيزات كثيرة يتحضر لها العروسين عند تحديد موعد حفل الزفاف الخاصة بهم، وبينما تبحث الفتاة عن الفستان الخاص بها، لتكون في صورة جميلة لها يوم زفافها، يشتري الشاب البدلة خاصته والاكسسوارات التي يزين البدلة من خلالها، وإعلن مجلس الوزراء عن عودة العمل بقاعات المناسبات والأفراح بدء من يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري، بعد توقف استمر لمدة 6 شهور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بدل العريس ومستلزماتها من قمصان وجرافات وبيبيون، كالتالي:

أسعار البدل الرجالي

تختلف أشكال وخامات البدل الرجالي، ويتم تحديد الأسعار وفق ذلك الاختلاف، ويبدأ سعر البدلة المكونة من الجاكيت والبنطلون من 450 وحتى 1500 جنيه، بينما يبدأ سعر البدلة المكونة من الجاكيت والبنطلون والفيست من 600 حتى 2000 جنيه.

ويوجد تصميمات للجواكيت "البليزر" والذي يتم بيعه منفردا، ويبدأ سعره من 500 حتى 1300 جنيه.

أسعار القميص

يتراوح سعر القميص الذي يرتديه العريس أسفل البدلة بين 200 وحتى 500 جنيه، ويتم تحديد السعر حسب الخامة.

أسعار ربطة العنق

يختلف سعر ربطة العنف، ويتحدد السعر حسب الشكل والخامة، ويبدأ سعره من 100 جنيه حتى 250 جنيها.

أسعار الببيون

يفضل الكثيرون ارتداء البيبيون بدلا من ربطة العنق في حفل الزفاف، ويبدأ سعرها من 150 حتى 250 جنيها.