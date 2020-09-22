حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لديه شخصية قوية ومن الصعب أن يشعر بالإحباط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه، تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تمنحك الأفلاك وقتا مناسبا لإصلاح علاقتك بمن تحب والوقت مناسب لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.