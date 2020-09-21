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العليا للفيروسات: يجب أن يحصل 50% من المصريين على تطعيم الإنفلونزا

حاتم: يجب أن يحصل الأطفال والطلاب في المدارس على التطعيم هذا العام

كتب:

شريف سليمان
10:10 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
الدكتور أشرف حاتم

الدكتور أشرف حاتم

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إن 10% من المواطنين كانوا يحصلون على تطعيم الإنفلونزا خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية أن يحصل 50% من المواطنين على التطعيم هذا العام.

وأضاف "حاتم"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذا التطعيم سيقلل من فرص الإصابة بالمرض، وبالتالي نضمن عدم حدوث إصابة مشتركة بينها وفيروس كورونا".

وتابع: "لا توجد موانع من التطعيم، إلا بعض مصابي أمراض الدم، بشرط أن يمنعهم طبيبهم من الحصول عليه، والتطعيم يحصل عليه الشخص بداية من 3 أعوام، ويجب أن يحصل عليه الأطفال والطلاب في المدارس.. لو حد صغير ياخده مرتين والفرق بينهم شهر، ولو حد كبير ياخده مرة واحدة".

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