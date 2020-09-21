القومي للبحوث: لم نرصد أي توابع لزالزال دمياط

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مركز الهزة الأرضية التي حدثت في شمال مدينة دمياط، الساعة 6:56 مساء اليوم، وقعت في منطقة تتميز بنشاط زلزالي مكثف جنوب وغرب تركيا واليونان وكريت.

وأوضح القاضي، أن المنطقة بها نشاط زلزالي، لكن حتى الآن، لم يتم رصد أي توابع للزلزال، بالدرجة المقلقة للمواطنين، قائلا : "الزلزال عميق، وكل ما زاد عمق الزلزال سيتم الشعور به في مصر أكثر عن الزلزال السطحي".

وقال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سجلت مساء يوم الاثنين الموافق 21 /09/2020، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا، وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط.

وأوضح القاضي، أن الهزة كانت في الساعة 6:56:49 صباحا بتوقيت القاهرة، وبقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 36.9633°N شمال، وخط الطول E 30.6918° شرقا، والعمق: 75 كم.

وأكد القاضي، أن بعض المواطنين شعر بعض المواطنين بتلك الهزة، مؤكدا أنه لم يصل للمعهد، إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.