اليوم.. عمال 35 وزارة حكومية يصرفون مرتباتهم

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر سبتمبر لـ6 ملايين موظف فى الدولة، بداية من صباح اليوم الثلاثاء.

ويبدأ موظفوا 35 وزارة وهيئة حكومية في صرف مرتباتهم بحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في شهر يوليو الماضي، حيث وزع صرف المرتبات على مدار ثلاثة أيام تبدأ اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر وتنتهي يوم 25 سبتمبر.

في اليوم الأول يستطيع موظفوا وزارات الصحة والداخلية والقوى والعاملة والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات والإنتاج الحربي والهجرة وقطاع الأعمال العام وشئون مجلس النواب والثقافة والأوقاف والتجارة والصناعة والسياحة والبترول والاثار والإسكان والطيران المدني والبيئة بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظات مثل الصحة والتموين والتضامن والنقل والإسكان والمرافق والقوى العاملة علاوة على الهيئات المستقلة.

وأكد الكتاب الدورى أنه تقرر بدء صرف مرتبات الشهر الحالي 21 وزارة وهيئة، غدا الأربعاء 23 سبتمبر، ثم صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.