باحث جماعات إسلامية: الشعب أكثر وعيا من الانسياق وراء عملاء إرهابيين

قال علي بكر، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن المقاول الهارب محمد علي يحرض على الشعب المصري ويسبه ويهاجم القيادة المصرية فهو يحصل على تمويل لكي يقول ذلك وهو يأكل على كل الموائد ويريد إحداث بلبلة في مصر، موضحًا أن المقاول الهارب يقوم بمهاترات لن يستجيب لها أحد وهو شخص وضيع وأتفه من أن يرد عليه أحد من الشعب المصري.

واستشهد "بكر" بقول الإمام الشافعي، "أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فيه"، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ومرتزقتها يحاولون النيل من الدول المصرية ويعرفون أن النظام في مصر أقوى من يتأثر بهذا الدعوات ويشعرون بالحسرة من الإشادة الدولية بالنظام المصري الذي يواجه تحديات، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news".

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن التحديات التي تواجه مصر متمثلة في السد الإثيوبي والجماعات الإرهابية في ليبيا، موجها الشكر إلى الشعب المصري الذي لقن الجماعة درسا قاسيا بأنها أكثر وعيا من الانسياق وراء مجموعة عملاء، موضحًا أن جماعة الإخوان انتهى أمرها، قبل القبض على محمود عزت وانهارت منذ زمن.

وتابع: "لم تعد الجماعة لديها أي تواجد تنظيمي فهي مجرد فلول يتم القبض عليها كل فترة، وهناك فضائح مالية جاءت بحق محمود حسين ومحمد البحيري وشخصيات أخرى بالجماعة اختلسوا 3 مليون دولار في حين أن الشباب الذي هرب من مصر وسافر إلى تركيا يعيش على هامش الحياة ولكنهم اكتشفوا مؤخرا أن الجماعة ضحكت عليهم".