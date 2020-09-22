رئيس جهاز العلمين: اعتماد أول مجرى سباق دولي للتجديف بالمدينة

قال المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إننا لم ننسَ الأنشطة الرياضية والترفيهية خلال معركة البناء بمدينة العلمين الجديدة، بالعكس نحن مهتمون جدا بالترويج للمدينة، ونسعى دائما للترويج للمدينة بشكل مباشر ومستمر.

وأضاف أن هناك اهتماما غير طبيعي من القيادة السياسية، حيث أقيمت مؤخرا مباراة ودية وشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء يتقدمهم وزير الإسكان، كما أننا استضفنا الأسبوع الماضي سباق دراجات، كما استضفنا بطولة للتجديف منذ عدة أيام.

وأوضح أن الأهم من كل ما سبق، أنه تم الإعلان خلال بطولة التجديف، عن اعتماد مجرى سباق دولي للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، لأول مرة في تاريخ المدينة، وهو شيء نفتخر به.

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن": لدينا طلبات عديدة من عدة جهات محلية ودولية، طلبوا إقامة بعض الألعاب الرياضية غير الموجودة في مصر، ونقوم الآن بدراستها، لتحديد المواعيد المناسبة لها، فالجهاز يتبنى جميع الرياضات البحرية القائمة، والرياضات المستحدثة، ونسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد.

وأضاف نادي سموحة تقدم بطلب لإنشاء ناد رياضي اجتماعي، واشترطنا عليهم منح أبناء مدينة العلمين الجديدة وخاصة الإسكان المتميز، باعتبارهم أول سكان قادمين من خارج محافظة مطروح، بأسعار خاصة جدا وتخفيضات كبيرة لتحفيز سكان المدينة بشكل عام على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وبإذن الله نعد الآن لماراثون دراجات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات خلال شهر ديسمبر المقبل، ونتمنى أن تتحول المدينة لمنطقة جذب صيفا وشتاء.