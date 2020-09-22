فتح باب تلقي طلبات المرشحين بمحكمة شمال القاهرة 

فتحت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أبوابها قبل قليل، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لليوم السادس، الذي يستمر لمدة 4 أيام بدءا من غدا، ويتم تقديم الطلبات يوميا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا، عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الحالي، ويغلق الباب في الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقي طلبات المرشحين بنظام القوائم.

وجهز المرشحون بنظام القوائم أو الفردي، المستندات المطلوبة تقديمها للجان متابعة سير الانتخابات وهي عبارة عن 17 مستندا، بينها صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية، تفيد بأنّ المرشح مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة تفيد بأنّه كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان بالسيرة الذاتية للمرشح تصف خبرته العلمية والعملية.

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين لنظام الفردى، وإيصال إيداع بـ42 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدًا.

ويرفق المرشح ضمن أوراق ترشحه أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وتعد الأوراق والمستندات المقدمة من المرشحين رسمية، وحال ثبوت عدم صحتها يخضع المخالف إلى أحكام قانون العقوبات.