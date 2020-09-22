الجسمي يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ90: فرحتنا فرحة وطن

احتفل الفنان حسين الجسمي، باليوم الوطني للسعودية الـ90، على شاطئ الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية.

وأكد الجسمي، أنّ الفرحة اليوم بهذه المناسبة "فرحة وطن واحد"، متنقلا برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أجمل أغنياته، بينها "بالبنط العريض" التي طلبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل، ولبى طلبهم وقدمها أكثر من 3 مرات وسط تفاعل منقطع النظير من جمهور السفينة السياحية "الكروز" العملاقة على شواطئ البحر الأحمر.

وأعرب الجسمي، عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري باحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، وقال في بيان: "فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معا بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخرا بالسعودية الحبيبة"، شاكرا على حسن وحفاوة الاستقبال والاهتمام بنجاح الحفل والتنظيم.

وجاء الحفل الغنائي وسط إجراءات احترازية عالية من فيروس كورونا، من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة، وتحت تنظيم شركة روتانا الذين اهتموا بكل تفاصيل إنجاح الحفل بالشكل الراقي والاحترافي.

وحققت أغنية "بالبنط العريض"، مشاهدات وصلت إلى 132 مليون، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي وأقرب من الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كُل ما أحب فيك"، كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.