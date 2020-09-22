مصادر ببنكي "الأهلي ومصر": لم نطرح شهادات بديلة عن الـ15%

قالت مصادر ببنكي الأهلى المصري ومصر، إنَّ البنكين لم يطرحا شهادات بديلة عن شهادات الإدخار ذات العائد الثابت 15% التي تمّ وقف شرائها أمس بعد طرحها منذ مارس الماضي.

وقال مصدر بالبنك الأهلي، لـ"الوطن"، إنَّ البنك لم يطرح أي شهادات مختلفة بعد إلغاء الشهادة ذات الـ15%، مؤكّدًا أنَّ الشهادات الحالية في البنك والمطروحة أمام الجمهور هي شهادات الإدخار أجل 3 سنوات، والتي تمنح عائد يبلغ 12.25% وعائد ربع سنوي و12% شهريًا.

كما أكّد مصدر في بنك مصر، أنَّ البنك لم يطرح شهادات بديلة، مبينًا أنَّ الشهادات المتاحة حاليًا أمام العملاء هي شهادات الإدخار التي تمنح عائدا سنويا نسبته 12% لأجل 3 سنوات.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، أعلنا أمس، وقف طرح شهادات الـ15% التي تمّ البدء في طرحها في مارس الماضي، عقب خفض البنك المركزي سعر الفائدة دفعة واحدة، وجاءت تلك الشهادات في إطار دعم القطاع العائلي، وتقديم عائد جيد للعملاء، فضلا عن المساهمة في تجحيم معدلات التضخم.

وبلغ إجمالي حصيلة تلك الشهادات في البنكين نحو 383 مليار جنيه، منها 103 مليارات جنيه عن طريق بنك مصر، ونحو 280 مليار جنيه عن طريق البنك الأهلى المصري.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 3% في مارس الماضي، في إطار التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ومن المقرر، أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا الخميس المقبل لبحث موقف سعر الفائدة، وسط تباين في الآراء بين إقبال المركزي على خفض السعر، أو الإبقاء عليها وتثبيتها كما هي دون تغيير.