7 مشاريع بمراكز شباب الإسماعيلية بعائد استثماري 14.7 مليون جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنها انتهت من تنفيذ 3 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع (BOT) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية وجار الانتهاء من 4 مشروعات بتكلفة انشائية قدرها 9.9 مليون جنيـه حيث تم الانتهاء من مشروع إنشاء محلات تجارية بمركز شباب أبوخروع.

الوزارة:المشروعات تضم أيضا قاعة مناسبات وحمام سباحة تدريبي

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، إن هذه المشروعات تأتي في إطار مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية، لافتة إلى أنه أيضا تم الانتهاء من إنشاء قاعة المناسبات الاجتماعية بمركز شباب الســلام، والانتهاء من إنشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب التل الكبير، وجار الانتهاء حالياً من 4 مشاريع إنشــاء محلات تجارية متعددة الخدمات والأنشطة بمركز شباب الإسماعيلية ومركزى شباب أبوعطوه ومركز شباب التمساح ومركز شباب التل الكبير.

الجدير بالذكر أن العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الإسماعيلية يقدر بحوالي 14.7 مليون جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية، موضحا أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز ، مع إتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات .