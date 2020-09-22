إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب "ملاكي" على صحراوي سوهاج

أصيب 4 اشخاص من أسرة واحدة ، بينهم طفلان، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم بمحافظة بسوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من "صينية قنا".

انتقل مأمور وضباط المركز إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة "محمد أ. ع."، 35 سنة، مهندس، يقيم بالقاهرة، اختلت عجلة القيادة في يده، نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، وزوجته "صفية أ. ع."، 33 سنة، ربة منزل، وطفلتيهما "تسبيح"، 7 سنوات"، و"براء"، 5 سنوات، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.