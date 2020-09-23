50% من راغبي الترشح لـ"النواب" بالدقهلية ينتظرون اليوم الأخير

هدوء شديد شهدته لجنة تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، وبلغ عدد طلبات الترشح 267 طلب فقط، من بين 530 أجروا الكشف الطبي، أن المتقدمين للترشح، بلغ فقط حوالي 50% ممن أجروا الكشف الطبي.

وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، تلقي طلبات الراغبين في الترشح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية، وذلك لليوم السادس، وذلك وسط تواجد أمني وتنظيم لدخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووصل عدد المتقدمين في اليوم الخامس، إلى 15 طلب ترشيح، قدموا أوراقهم إلى اللجنة المشكلة برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني، والمستشار محمود إسماعيل، والمستشار محمد واعر.

واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 267 طلباً من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعداً فردياً.

وفي سياق موازي، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 44 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي أمس، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، منذ يوم الجمعة قبل الماضي، إلى 530 مرشحاً محتملاً.

وأهاب "مكي" بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد واتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

ويجري العمل بالمستشفيات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.