حملة للكشف على الأمراض المزمنة لموظفي المصالح الحكومية في الدقهلية

انطلقت حملة 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة لموظفي المصالح الحكومية في دواوين رئاسات مراكز ومدن وأحياء محافظة الدقهلية، لفحص العاملين بها على ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن تذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.

وتابع المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة، أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والعاملين بديوان عام الحى.

ووجه رئيس حي غرب المنصورة بتذليل كل العقبات التي تعوق تنفيذ المبادرة، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح الحملة من خلال توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق أهدافها مع التأكيد على زيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة لتحقيق المستهدف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين

وتوجهت حملة من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية إلي حي شرق المنصورة بقيادة الدكتورة هند عبد العزيز وهاجر سعد ممرضه ولمياء أبو مسلم ممرضه إلى ديوان عام الحى وتم الكشف على رئيس الحى ومجموعة من الإدارات على الضغط والسكر وتستمر الحملة لمدة 3 أيام، تحت إشراف حنان عرفه مدير العلاقات والإعلام.

وتابع عبده محرس رئيس الوحدة القروية للعصافرة بتعليمات من محمد حمص، رئيس مركز المطرية، المبادرة الرئاسية وذلك بالوحدة الصحية بالضهير والوحدة الصحية بأولاد صبور وذلك في ضوء اهتمام الدولة بصحة مواطنيها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وفي سياق متصل أكد المهندس السيد أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، أنه تم بدء فعاليات حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي مجانا من سن 18 عام بجميع الوحدات الصحية القروية وجمعية مرضى الكبد ومكتب صحة ميت سلسيل الكشف بالبطاقة الشخصية.