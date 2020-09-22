"زنزانة 7" يتصدر إيرادات أمس بـ220 ألف جنيه

يواصل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، تصدر إيرادات الأفلام بتحقيقه 220 ألفًا و340 جنيهًا، أمس الاثنين، متفوقًا على فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي حصد 106 آلاف و245 جنيهًا.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 32 ألفًا و981 جنيهًا في اليوم نفسه.

وتدور أحداث فيلم "زنزانة 7" في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.