لأول مرة.. مطالبات حذف المناهج تبدأ قبل العام الدراسي نفسه

لأول مرة منذ فترة طويلة يبدأ العام الدراسي الجديد في منتصف شهر أكتوبر على غير العادة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مما دفع العديد من أولياء الأمور إلى المطالبة بتخفيف المناهج وحذف بعض الأجزاء منها لتقليل العبء على الطالب خلال فترة الفصل الدراسي الأول.

مدة الدراسة القليلة خلال الفصل الدراسي الأول، دفعت وسام نور الدين، ولي أمر طالبة بالصف الثاني الثانوي، إلى المطالبة بحذف الأجزاء غير المهمة من المناهج الدراسية هذا العام، ولتسهيل الأمر على الطالب خاصة في نظام التعليم الجديد: "في أجزاء كتير من المناهج مالهاش لازمة، بما إن النظام الجديد معتمد على الفهم لازم تتلغى، عشان نخفف العبء على الطالب لأن المناهج تقيلة، فالازم يتم حذف على الأقل الأجزاء الأخيرة من المناهج".

ترى "وسام"، أنَّ بعض الأجزاء من المنهج ستتراكم على الطالب، فيجب أن تتناسب المدة الدراسية مع المناهج المختلفة: "ابني اشتكى من كثرة المناهج، وقال لي إن ده هايخليني قلقان وعاوز أخلص دروس كتير، هايخليني مافهمش الدروس كويس".

"وسام": المناهج هاتتراكم على الطالب.. "الحزاوي": خايفين المدرس يكرْوّت المنهج

ميخائيل ونس، ولي أمر طالب بالصف الثاني الإعدادي، فوجئ بابنه قادم إليه، وعلى وجه علامات الحزن، يشتكي له من كثرة المنهج الدراسي هذا العام مع قُصر الفترة الدراسية: "ابني لقيته زعلان وجاي يشتكي لي ويقول لي إن الترم تقيل ومليان وفترته قصيرة، لما أخدت منه الكتب أشوف لقيت فعلاً إن المناهج كبيرة، محتاجين نحذف بعض الأجزاء الصغيرة اللي مش هتأثر على المادة أو اللي مش مرتبط ببعضه".

استقبلت داليا الحزاوي، أدمن جروب "ائتلاف أولياء أمور مصر"، العديد من الشكاوى من أولياء الأمور عن كثرة المناهج خلال الفصل الدراسي الأول، مطالبين بحذف بعض الأجزاء منها نظراً للظروف التي مرت بها العملية التعليمية نتيجة انتشار فيروس كورونا": "أولياء الأمور في الظروف العادية كانت بتشتكي من عدم تناسب المدة الزمنية للسنة الدراسية مع المناهج الدراسية، فـالسنة دي إحنا بنناشد بالاهتمام بالكيف وليس الكم ونحاول نحذف الأجزاء اللي مش هاتفيد الطالب".

ترى "الحزاوي"، أنَّ دخول المدارس متأخراً عن ميعادها، يجعل من الضروري النظر في المناهج الدراسية هذا العام": "أولياء الأمور خايفين إن المدرس يخلص المنهج ويشرح بسرعة دون أي فائدة للطالب، وبالبلدي كده يكروّت المنهج".