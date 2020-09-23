افتتاح دار مناسبات النصر الرئيسية في الدقهلية بتكلفة 6.5 ملايين جنيه

تابع محافظ الدقهلية، أمس، أعمال التطوير ورفع كفاءة دار المناسبات الرئيسية لمحافظة الدقهلية، والملحقة بمسجد النصر بالمنصورة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 6.5 ملايين جنيه، لتليق بمواطني الدقهلية، تمهيدا لافتتاحها الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن، ومن خلال خطة محافظة الدقهلية، التي يتم تنفيذها وتستهدف تحسين البيئة العامة للمواطنين، وبناء الإنسان وتلبية احتياجاتهم.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للشركة القائمة على تنفيذ التطوير، ضرورة الاهتمام بالجودة والتميز، خاصة في أعمال التشطيبات النهائية، وذلك بما يليق بمواطني مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية.

وطالب محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهد لسرعة الإنجاز، والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة.

وقال "مختار"، إن أعمال التطوير المشار إليها، تهدف بأن يكون المكان في أبهى صورة تليق بالمواطنين المترددين على الدار في المناسبات المختلفة، سواء من أبناء الدقهلية، أو من خارجها.

وشملت أعمال تطوير ورفع كفاءة الدار، استحداث دورات مياه للسيدات لم تكن موجودة من قبل، وكذا رفع كفاءة دورات المياه الحالية للرجال، وتغيير الأرضيات وتركيب رخام بها وبالمداخل وللحوائط والأعمدة وأعمال دهانات، وكذا عمل عزل كامل للسقف حماية له من مياه الأمطار وحرارة الشمس، هذا بالإضافة إلى تغيير الأثاث الخاص بالدار بالكامل.

وتفقد المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتطوير ساحة انتظار السيارات الخاصة بدار المناسبات المذكورة، تتسع لسيارات المترددين، ويتم تجهيزها على أعلى مستوى وتركيب عدد 3 بوابات إلكترونية لها لدخول وخروج السيارات

ووجه المحافظ، للاهتمام بأعمال الإضاءة والتشجير والنظافة العامة داخل وخارج الدار، حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.