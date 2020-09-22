أحلام تنشر صورتها بـ"كمامة": خليكم مثلنا والتزموا بالتباعد

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صورتها وهي مرتدية "الكمامة الطبية"، بعد وصولها إلى المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ملتزمون بالتباعد وملتزمون بكل الاحترازات، خليكم مثلنا وربنا الحافظ إيدٍ مطوية وصلنا جدة، أم الرخا والشدة".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، أعلنت حفلها الغنائي المقبل في المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته اليوم الثلاثاء بمدينة جدة خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وكتبت الفنانة أحلام تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، قالت فيها: "هالسنة وكل سنة أنا معاكم، كل عام والسعودية بلدي الثاني بخير، رح التقي فيكم من جدة من على مسرح الجوهرة يوم 22 سبتمبر 2020 نغني في حب السعودية".

وتستعد الفنانة الكبيرة أحلام الإماراتية لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي تعود به بعد غياب طويل، والعمل سيكون من إنتاجها الشخصي، والألبوم يتضمن 20 أغنية تتعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي وبالتحديد بالخليج، كما تعود أحلام من جديد للأغنية المصرية خلال الألبوم الجديد.

أغلبية ألحان الألبوم كلاسيكية شرقية، ويوجد عملين في الألبوم مع الملحن المصري محمود خيامي، كلمات الأمير الشاعر الكبير الأمير سعود بن عبدالله، كما سيتواجد الموسيقار ناصر الصالح في الألبوم بأكثر من لحن، ومن المقرر أن تبدأ الفنانة أحلام، تصوير كليب من الألبوم، في دولة فنلندا وأغنية أخرى بالقاهرة.