النائب حسين غيتة يعود للمصري الديمقراطي ويترشح باسمه في دائرة مغاغة

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران عودة النائب حسين غيتة إلى صفوف الحزب مرة أخرى، وترشحه باسمه في انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي بدائرة مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.

وأكد زهران في بيان أن النائب حسين غيتة هو أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي وعودته لبيته تمثل إضافة كبيرة لصفوف الحزب.

المصري الديمقراطي يخوض الانتخابات في القائمة الوطنية

ويخوض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 12 حزباً بقيادة حزب مستقبل وطن.

وتضمن القائمة الوطنية أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية، العدل، المؤتمر، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.