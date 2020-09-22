محافظ المنيا يصدر كتابا دوريا للحد من انتشار فيروس كورونا بفصل الشتاء

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بالالتزام التام ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاتخاذ التدابير اللازمة لأي موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.

ووجه المحافظ، خلال كتاب دوري أصدره على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

كما كلف المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية والجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، المحال التجارية، والمواصلات العامة والمنشات العامة والخاصة، والأماكن التي يتردد عليها المواطنون، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.