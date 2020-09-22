"تحيا مصر" يعلن قائمة مرشحيه لـ"النواب" بشمال سيناء

أعلن ائتلاف "تحيا مصر"، الذي يضم عدداً من الأحزاب، عن أسماء مرشحيه لخوض انتخابات مجلس النواب، بنظام القائمة، في الدائرتين الأولى والثانية بشمال سيناء.

تضمنت الأسماء الواردة في القائمة كلاً من "الشيخ عزمى أبو مليح"، من رفح، و"عبد العزيز زيزو"، من العريش، و"وليد فهمي"، من وادي العريش، و"مرفت صالح"، من قبيلة "البياضية" في بئر العبد، و"وفاء سالم"، من بئر العبد.

وبحسب مصادر قبلية في شمال سيناء، فإن قائمة ائتلاف "تحيا مصر" هي القائمة الوحيدة التي اهتمت بالتقسيم القبلي بالشكل الجغرافي، سواء في مناطق بئر العبد، أو في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.

وتشهد شمال سيناء صراعاً قبلياً بين المرشحين الذين اختار أغلبهم خوض الانتخابات تحت مظلة القوائم الحزبية، لما تشكله من قوة للمرشحين، على عكس المنافسة على المقاعد الفردية.

وكانت "القائمة الوطنية من أجل مصر" قد أعلنت عن أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات في شمال سيناء، تضمنت 4 أسماء، وهم "إبراهيم أبوشعيرة، ورحمي بكير، وجازى سعد الأحيوات، وعايدة سواركة"، فيما تم تأجيل إعلان الاسم الخامس، وتوقعت مصادر قبلية أن يكون "الحاج سليمان الزملوط"، من قبيلة "البياضية"، هو الاسم الخامس على القائمة.