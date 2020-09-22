 محافظ دمياط تتابع عمليات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالزرقا

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال جولتها اليوم الثلاثاء، بمرافقة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، لمتابعة الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وعمليات تلقى الطلبات، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة فى 30 سبتمبر الجارى.

حيث وجهت المحافظ تعليماتها لغريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بالتيسير على المواطنين خلال عملية تلقى الطلبات واستكمال أوراقهم المطلوبة، مؤكدة على الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من التزام الموظفين والمترددين على المركز التكنولوجي بارتداء الكمامة.

كما التقت محافظ دمياط بعدد من الأهالى واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم، حيث أكدت أنه سيتم دراسة تلك المطالب مع الجهات المختصة لتلبيتها على وجه السرعة.