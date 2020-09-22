تعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عددا من القرارات الجديدة المتعلقة بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة.

وشملت القرارات فى كلية الطب، تعيين الدكتور طارق خلف الحسيني الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بالكلية، رئيساً لمجلس القسم، وذلك حتى بلوغ السن القانونية للمعاش، وتعيين الدكتورة ماجدة شحاتة حسن الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بالكلية، رئيساَ لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وفى كلية الصيدلة أصدر رئيس جامعة أسيوط، قرارين يتضمنان قيام الدكتور حجاج حسن، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية بالكلية، بعمل رئيس مجلس القسم و تجديد ندب الدكتور عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ، الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب للإشراف على قسم علم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة وذلك لمدة عام، وتجديد ندب الدكتور مهران شاكر الأستاذ بقسم الفارماكولوجى بكلية الطب للإشراف على قسم علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة وذلك لمدة عام، وتجديد ندب الدكتور محمد أحمد المختار الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب للإشراف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة وذلك لمدة عام.

ومن جانب آخر، وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين أول مدرس بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وهو الدكتور هشام يوسف عوض درويش بقسم البيوتكنولوجيا التطبيقية تخصص "البيولوجيا الجزيئية".

كما وافق المجلس على تعيين 5 مدرسين بكليات الطب والطب البيطري والزراعة والتربية.