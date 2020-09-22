تغيير اسم صفحة برنامج "كل يوم" لـ"كلمة أخيرة"

غيرت صفحة برنامج "كل يوم" اسمها إلى "كلمة أخيرة" والذي ستقدمه الإعلامية لميس الحديدي، كما وعدت الجمهور بتقديم أقوى البرامج الحوارية في مصر والشرق الأوسط على قناة "ON".

كان تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، أعلن انضمام الإعلامية لميس الحديدي، رسميًا لقناة "on".

ونشر "مرسي"، صورة تجمعه بالإعلامية لميس الحديدي وألبرت شفيق، معلقًا عليها: "لميس الحديدي قريباً على قناة أون".

فيما أعلنت الإعلامية توقف برنامجها "القاهرة الآن" ومغاردتها قناة الحدث، حيث تخوض تجربة صحفية وتلفزيونية جديدة ستعود بها للشاشات المحلية، كما توجهت للشكر إلى إدارة القناة والعاملين بها.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها بموقع تويتر: "شكرا لقناة الحدث وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربه عزيزة على قلبي برنامج القاهره الآن. العربية الحدث -بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا".

يُذكر أنَّ برنامج "كل يوم" انتهي وقد تم إسدال الستار عليه، وكان يقدمه في البداية الإعلامي عمرو أديب، وبعد ذلك وائل الإبراشي، ويليه الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية بسمة وهبة، وبعد ذلك تم إلغاء البرنامج من خريطة قناة "on" واستبداله ببرنامج "كلمة أخيرة"، والذي ستقدمه الإعلامية لميس الحديدي.