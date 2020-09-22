القوى العاملة : تعيين 2334 شاباً.. بينهم 24 من ذوى القدرات خلال شهر بالجيزة
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الوطن
02:35 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة 2334 شاباً، بينهم 24 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 8640 راغب عمل، وتوفير 1597 فرصة عمل أخرى.
وأوضح الوزير أنه تم إستخراج 1427 شهادة قياس مستوى مهارة و 1338 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى ، وكيل الوزارة مدير المديرية بانجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر ، ومنح مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخري، بالإضافة إلى تلقي 7 شكاوي جاري بحثها ، أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 169 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص .
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 43 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 6 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .
وأشار إلي أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 1186 شكوى عمالية، تم تسوية 90 شكوى منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 411 شكوى ، مراحل منها 181 شكوي ، بالإضافة إلى 504 شكوى ما زالوا تحت البحث والدراسة .