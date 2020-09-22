تحطم مقاتلة من طراز "سو - 30" في منطقة تفير الروسية

أعلنت المنطقة العسكرية الغربية في روسيا، اليوم، سقوط مقاتلة روسية من طراز "سو - 30" ونجاة طاقمها.

وجاء في بيان المنطقة العسكرية الغربية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "في 22 من شهر سبتمبر في مقاطعة تفير (شمال غرب موسكو)، وخلال القيام برحلة تدريب اعتيادية تعرضت مقاتلة من طراز سو-30 تابعة للمنطقة العسكرية الغربية لحادث".

وأشار البيان إلى أنّ طاقم الطائرة غادرها بأمان عن طريق الكرسي القاذف وفي طريقه الآن إلى قاعدة تمركزه.

وأضاف البيان: "الطائرة تحطمت في منطقة غابات، ولا يوجد دمار على الأرض. وتم إرسال لجنة من المنطقة العسكرية الغربية للوقوف على أسباب وظروف الحادث".