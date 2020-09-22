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انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالغربية

تستمر لمدة 3 أشهر وتستهدف الفئة العمرية من بين 18 إلى 60 عاما

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
05:15 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالغربية

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالغربية

دشن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مبادرة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالمحافظة، والتى تأتي ضمن المبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة، لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.

وتستمر المبادرة لمدة ثلاث شهور، يتم الكشف خلالها بالوحدات والمراكز والمستشفيات الطبية، وتستهدف الفئة العمرية من بين 18 إلى 60 عاما.

ووجه "حميدة"، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التطهير المستمر للمساجد والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

وأشار إلى دور الرائدات الريفيات بعمل دعاية وحشد المواطنين الاستفادة من الخدمات المقدمة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأمراض المزمنة الضغط و السكر والاعتلال الكلوى.

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