غلق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة مساء اليوم

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، خلال الساعات القليلة المقبلة، باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020، على أن يبدأ بعدها فوراً الإعداد لترتيب الرغبات وتسكين الطلاب بالكليات، وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية، والعدد المتقدم لها، ومجموع الطالب في الثانوية العامة، وذلك تمهيداً لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 180 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، ومضيفًا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

التعليم العالي: 180 ألف طالب سجلوا رغبات المرحلة الثالثة

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم، الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة علي مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع، لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، نتائج اختبارات القبول التي تم إجراؤها إلكترونياً للجامعات الأهلية الجديدة، وهي "العلمين" و"الجلالة" و"الملك سلمان"، للالتحاق بالبرامج الدراسية المختلفة في الجامعات الأهلية الجديدة، حيث تم احتساب النتيجة وفقًا لنتيجة الطالب في الثانوية العامة ونتائج اختبارات القبول المتعددة، كما تم ترشيح عدد من الطلاب للبرامج المختلفة طبقا للسعة المحددة لكل برنامج وبناء على معايير التميز والجودة التعليمية.