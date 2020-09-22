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محمود مسلم

بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية وجامعة القاهرة

كتب:

الوطن
05:00 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية وجامعة القاهرة

انطلاقاً من أهمية تعظيم قدرات الدبلوماسيين المصريين الجدد وتأهيلهم للعمل الدبلوماسي في الداخل والخارج بما يخدم المصالح الوطنية، وفي ضوء ما تفرضه طبيعة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية المتداخلة والتي تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة التعليمية للتعاون مع وزارة الخارجية للمساهمة في إعداد جيل جديد من القيادات قادر على التعامل مع هذه التحديات لخدمة أهداف التمثيل الدبلوماسي المصرى، وقع السفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بروتوكول تعاون علمي، مع الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠، وذلك لمنح درجة الماجستير الأكاديمي للملحقين الدبلوماسيين الجدد في نهاية مدة دراستهم بالمعهد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

    هذا، ويساهم بروتوكول التعاون المبرم بين الطرفين في تطوير المنهج الدراسي الذى يتلقاه الملحقين الدبلوماسيين الجدد بمعهد الدراسات الدبلوماسية، بحيث يجمع بين "النظريات والعلوم الأكاديمية" و"المعرفة الأساسية والتجارب الدبلوماسية المتصلة بالعمل الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف"، وذلك من خلال تزويد الدارسين بخلفية أكاديمية حول طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضايا والشئون الدولية المعاصرة، بالإضافة إلى المرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنمية القدرات المهنية ومتطلبات التمثيل الدبلوماسي الخارجي بما يخدم أهداف السياسة الخارجية المصرية.

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