الإعلان رسميا عن موسم 6 من مسلسل Prison Break

أعلن الفنان العالمي دومينيك بورسيل، نجم مسلسل Prison Break، بدء العمل على موسم سادس جديد من المسلسل، بعد توقف دام لعدة سنوات، لينفي شائعات توقف عرض المسلسل في الموسم السابق بعد هروب مايكل سكوفيلد من السجن الأشد حراسة في مدينة صنعاء باليمن.

ونشر دومينيك عبر تويتر قائلا "شائعة رقم واحد، أنا عجوز نعم وعمري 50 عاما، شائعة رقم 2 أنا أصلع، ليس لدي شعر ليطالبني الناس بإزالته، شائعة رقم 3، نعم هناك موسم سادس من المسلسل".