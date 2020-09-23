"العليا للفيروسات" تتوقع زيادة شراسة كورونا بالنصف الثاني من نوفمبر

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن فيروس كورونا، من الفيروسات التي تتأثر في الحرارة، لافتا إلى أن شهور مثل يوليو وأغسطس، كانت شراسة الفيروس أقل بكثير عما سبقها من شهور، وتحديدا في مايو ويونيو.

وأضاف "حاتم"، خلال لقاء عبر "زووم" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مع دخول مصر لفصل الخريف، إلا أن الطقس مازال حارا، لافتا إلى أن الموجة الثانية التي حدثت في أوروبا وبعض المناطق في أمريكا، إحدى مسببات بها هو أن الطقس هناك بارد، مؤكدا أن برودة الطقس تزيد من شراسة الفيروس.

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إلى أن اللجنة تتوقع هذه الشراسة مع موسم الإنفلونزا بمصر تحديدا في النصف الثاني من نوفمبر.