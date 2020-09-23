الإحصاء: 6.5% انخفاضا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية في يوليو

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يوليو 2020.

وحدّث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2013-2012 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقًا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري لأسعار المنتجين بأساس 2013-2012.

وبلغ الرقم القياسي للـصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 97.39 خلال شهر يوليو 2020 (أولي) مقابل 104.14 خلال شهر يونيو 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

- بلـغ الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات 174.3 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 161.4 بارتفاع قدره 8.0% وذلك بسبب زيادة الطلب والمبيعات.

- كما بلغ الرقـم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية 126.9 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020، حيث بلغ 122.1 بارتفاع قدره 3.9٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية نظرًا لظروف جائحة كورونا.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

- بلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 70.0 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 77.9 بانخفاض قدره 10.1٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب علي منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

- بلغ الرقم القياسـي لصناعة الورق ومنتجاته 64.1 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 66.4 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%، وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار اقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.