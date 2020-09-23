خلصوا على أخوات بعض.. ليلة دامية في عين شمس تحصد شابين

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة مقتل شابين طعنا بالأسلحة البيضاء في منطقة عين شمس، بسبب الخلاف على أولوية المرور بمزلقان العشرين، عن أن التحريات توصلت عن وقوع مشاجرة بين شابين وسدد أحدهما للاخر طعنة بالمطواة فأرداه قتيلا، ولاذا بالفرار.

على الفور حضر شقيق المجني عليه واستدعى شقيق المتهم من خلال التليفون، وأخبره بحدوث مشاجرة مع شقيقه، وعندما حضر شقيق المتهم سدد شقيق المجني عليه عده طعنات بالمطواة فأرداه قتيلا، وحضرت سيارة الإسعاف وحملت الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مدير أمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة عين شمس بورود بلاغ من شرطة النجدة، مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيلين بالقرب من مزلقان العشرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثر على جثتي شابين في العقد الثالث من العمر مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين القتيل الأول وشقيق القتيل الثاني، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين، قام على إثرها المتهم بطعن الأول بسلاح أبيض فأرداه قتيلا ولاذا بالفرار من مكان الحادث.

وأضافت التحريات أن شقيق المجني عليه الأول استدرج شقيق المتهم بمكالمة تليفونية، وعندما حضر إلى مكان الواقعة طعنه بسكين، وأرداه هو الآخر قتيلا وتمكن من الهرب.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.