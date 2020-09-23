أحمد مجدي يشوق جمهوره بصورة من "الآنسة فرح" قبل عرضه

شارك الفنان أحمد مجدي، صورة من كواليس تصوير الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح"، والمقرر عرضه قريباً.

ونشر مجدي، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة مُعلقًا عليها: "تحضيرات الآنسة فرح .. قريبا".

حيث انتهى فريق العمل من تصوير مشاهد المسلسل منذ أيام، فالمسلسل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" والمقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى، و استكمل وائل فرج الموسم الثانى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.